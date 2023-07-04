Стало известно, как снизить риск развития тромбоза в жару Терапевт Чернышова посоветовала пить больше воды, чтобы снизить риск развития тромбоза в жару

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Чтобы снизить риск развития тромбоза в жару, необходимо пить достаточно воды, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, количество выпиваемой жидкости должно зависеть от температуры воздуха, веса человека и уровня влажности. Она рассказала «Москве 24», что обезвоживание приводит к сгущению крови и возникновению тромбозов.

Жажда и сгущение крови часто бывают факторами, провоцирующими тромбоз. Количество потребляемой воды сильно зависит от веса человека, от температуры воздуха, уровня влажности. Но в среднем это два литра воды в день, — подчеркнула специалист.

Терапевт порекомендовала при заболеваниях, которые могут привести к тромбообразованию, проконсультироваться со специалистом. Чернышова пояснила, что врач сможет назначить лечение, которому пациент должен постоянно следовать. Так, в качестве профилактики могут быть использованы компрессионные чулки или гольфы, которые сдавливают варикозные узлы, не оставляя места для формирования тромба. Утягивающий трикотаж нельзя прекращать носить даже в жару.

Чернышова советует чаще двигаться при варикозных расширениях. Это позволит избежать застоя крови в нижних конечностях. Она отметила, что при нарушении сердечных ритмов также следует пить лекарства, разжижающие кровь, если их прописал врач.

Хирург-флеболог Виктор Пасов ранее объяснил, что при проблемах с венами не противопоказаны путешествия. По словам специалиста, достаточно соблюдать рекомендации врачей, чтобы обезопасить себя.