Терапевт объяснила, что делать метеозависимым людям во время грозы Терапевт Чернышова призвала метеозависимых людей заняться укреплением сердечно-сосудистой системы

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с NEWS.ru рассказала, что делать человеку, у которого болит голова во время плохой погоды. По ее словам, основные проблемы возникают на фоне повышенного давления и если человек испытывает постоянные трудности в связи с изменением климата, ему следует заняться укреплением сердечно-сосудистой системы.

Для этого отлично подходит физическая активность — любые виды физкультуры и спорта, которые человеку нравятся, и желательно на свежем воздухе. Прогуливаться следует даже в не очень хорошую погоду — можно прогуляться и в дождь, и в ветреные дни, и в морозные. Это все равно пойдет на пользу, — пояснила терапевт.

В том же случае, если выйти на улицу не представляется возможным, нужно как можно чаще проветривать помещение, отметила она. Чернышова заявила, что погода также не играет в данном аспекте большой роли — самое главное, чтобы человек имел доступ к свежему воздуху.

Не менее важным правилом является и соблюдение режима сна. Врач объяснила, что в том случае, если человек будет ложиться спать не слишком поздно в одно и то же время и спать достаточное количество часов, то у него снизится риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний вне зависимости от погодных условий.

Специалист также отметила пользу закаливающих процедур, которые в летний период наиболее доступны.

Также очень хороши закаливающие процедуры, рассчитанные на контраст температуры. Это может быть контрастный душ, ходьба босиком по разным поверхностям — по асфальту, траве, песку, грунтовым водам, гальке. Чем больше поверхностей наши ноги ощутят, тем лучше, — подчеркнула она.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, сколько нужно выпивать воды в день для поддержания водного баланса в организме. По ее словам, объем жидкости зависит от массы тела человека и в среднем на каждый килограмм должно приходиться 30–40 граммов воды.