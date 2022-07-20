Эндокринолог назвала суточную норму потребления воды Эндокринолог Павлова назвала суточную норму потребления воды: «30–40 граммов на 1 килограмм веса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, сколько нужно выпивать воды в день для поддержания водного баланса в организме. По ее словам, объем жидкости зависит от массы тела человека и в среднем на каждый килограмм должно приходиться 30–40 граммов воды. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Пейте воду, но в разумных пределах. Это примерно 30–40 граммов на килограмм вашего веса. То есть человеку в 60 килограммов надо не менее двух литров. При физической нагрузке или в жаркий день эта норма возрастает, — заявила она.

При этом Павлова отметила, что если человек страдает от излишнего веса и это сочетается с заболеваниями почек и сердца, то переизбыток воды может негативно отразиться на его организме. В таком случае ему следует использовать формулу «идеального веса». Для этого необходимо измерить свой рост, вычесть из него один метр, а количество оставшихся сантиметров умножить на стандартную дозу в 30–40 граммов. Полученный результат и станет суточной нормой потребления воды.

Ранее медик Моника Вассерманн заявила, что для борьбы с гипертонией человеку нужно выпивать ежедневно по восемь стаканов воды, так как она помогает очистить кровь от токсинов и отходов. Она подчеркнула, что вода борется с избытком натрия, который, в свою очередь, повышает артериальное давление.