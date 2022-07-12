Медик рассказала, сколько стаканов воды надо пить для борьбы с гипертонией Медик Вассерманн посоветовала пить восемь стаканов воды ежедневно для борьбы с гипертонией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для борьбы с гипертонией человеку нужно выпивать ежедневно по восемь стаканов воды, так как она помогает очистить кровь от токсинов и отходов, заявила медик Моника Вассерманн. Она подчеркнула, что вода борется с избытком натрия, который, в свою очередь, повышает артериальное давление, пишет Live 24.

Видите ли, вода помогает детоксицировать кровь (удаляя токсины и отходы), включая избыток натрия, который повышает риск высокого кровяного давления, — пояснила Вассерманн.

При этом еще одним напитком для борьбы с гипертонией врач назвала клюквенный сок. Он содержит в себе много антиоксиданта — витамина С. Эти полезные микроэлементы помогают бороться с воспалением, улучшают кровоток и расслабляют кровеносные сосуды. По мнению Вассерманн, снизить артериальное давление также поможет жирная рыба.

Жирная рыба (например, лосось, тунец, форель, сардины, сельдь и скумбрия) — хороший источник омега-3 жирных кислот, — резюмировала медик.

Ранее невролог Александр Евдокимов заявил, что проблемы в шейном отделе позвоночника, нарушения работы почек, функций эндокринной системы и ожирение могут стать причиной развития гипертонии. Эксперт пояснил, что гипертония может быть самостоятельным заболеванием, а может быть вторичной, когда она является симптомом другого заболевания. Он добавил, что более 60% людей после 40 лет начинают страдать от повышенного давления.