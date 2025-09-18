Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 12:28

Теплый, пряный и ароматный! Тыквенный суп с креветками. Подаем с чесночными пышками!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыквенный суп с креветками и булгуром — это осенняя симфония вкусов в вашей тарелке! Нежный кремовый суп со сладковатой тыквой, ароматным булгуром и королевскими креветками станет настоящим украшением любого стола. Это блюдо сочетает в себе легкость и сытность, а его яркий цвет поднимает настроение даже в самый хмурый день. Идеально для романтического ужина или особого семейного обеда.

Вам понадобится: 500 г тыквы, 200 г очищенных креветок, 100 г булгура, 1 л куриного бульона, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, веточка тимьяна, 50 мл сливок, 2 ст. л. оливкового масла, соль, перец. Тыкву нарежьте кубиками, запеките с тимьяном при 200 °C 25 минут. Булгур отварите согласно инструкции. Лук и чеснок пассеруйте на масле, добавьте запеченную тыкву, залейте бульоном и варите 15 минут. Пюрируйте блендером, добавьте сливки. Креветки обжарьте на сильном огне 2–3 минуты. Разлейте суп по тарелкам, добавьте булгур и креветки. Подавайте с тыквенными семечками.

супы
тыква
рецепты
кулинария
