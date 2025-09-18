Сырный суп за 15 минут: готовим бюджетный обед из плавленых сырков

Готовим бюджетный обед из плавленых сырков! Сырный суп по этому рецепту варится всего за 15 минут. Его преимущества: минимальная стоимость продуктов, кремовая текстура без добавления сливок и возможность менять ингредиенты.

Рецепт: отварите 3 картофелины кубиками в 1,5 л воды. На сковороде обжарьте 1 морковь, 1 луковицу и 2 сосиски, добавьте к картофелю. Измельчите 200 г плавленых сырков, добавьте в суп и помешивайте до полного растворения. Посолите, поперчите, добавьте зелень и 1 зубчик чеснока.

Подавайте с гренками — этот суп станет спасением для студенческого ужина или быстрого семейного обеда. Он не отнимет много времени и не ударит по кошельку.

