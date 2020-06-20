Тепло вернётся в Москву на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/6f503ce6-b328-11ea-bfff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура воздуха в столичном регионе будет повышаться со среды и достигнет 28 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Тепло до 26–28 градусов, особенно начиная со среды. Предварительный прогноз на день, когда пройдёт парад в честь Победы: будет комфортная погода — 26 градусов и малооблачно, — цитирует РИА Новости эксперта.

Как писал NEWS.ru, 20 июня уровень погодной опасности в Москве вырос до «оранжевого». Сильнейшие ливни прошли на западе столицы.

Листья и ветки, упавшие с деревьев из-за сильного дождя и ветра и забившие ливневую канализацию, стали причиной подтопления некоторых районов Москвы. Всего сильный ветер повалил в столице 42 дерева.

В результате проезжая часть Варшавского шоссе в Москве оказалась подтопленной. Позднее Центр организации дорожного движения отчитался о ликвидации всех крупных подтоплений, которые появились на дорогах столицы после ливня. Все они были устранены. В ведомстве напомнили, что экстренное предупреждение объявлено до ночи на 21 июня.