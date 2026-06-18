Теперь вместо шаурмы и бургеров — домашний донер: на один противень картошка фри и курица на шпажках. Вкуснятина с нежирным соусом

Теперь вместо шаурмы и бургеров — домашний донер: на один противень картошка фри и курица на шпажках. Вкуснятина с нежирным соусом

Беру куриные бедра, картошку и несколько простых специй — и вместо доставки готовлю домашний донер, который получается намного сочнее и вкуснее многих вариантов из фастфуда. Причем сразу на одном противне запекаются и золотистая картошка, и ароматная курица на импровизированном вертеле из шпажек.

Для приготовления вам понадобится: куриные бедра без кости — 800 г, картофель — 700 г, томатный соус — 2 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., паприка — 1 ч. л., чеснок — 3 зубчика, соль — 1 ч. л., репчатый лук — 1 шт., деревянные шпажки — 4–5 шт., лаваш — 2 шт., листья салата — 4–6 шт., помидоры — 2 шт., огурец — 1 шт., йогурт натуральный — 150 г, горчица — 1 ч. л., лимонный сок — 1 ст. л., зелень — небольшой пучок.

Куриные бедра нарежьте крупными кусочками. Добавьте соль, паприку, измельченный чеснок, томатный соус и растительное масло. Картофель нарежьте брусочками.

Половинки луковицы положите срезом вниз и вставьте в них шпажки. Нанизывайте замаринованную курицу слоями, формируя небольшой домашний вертел. Рядом на противень выложите картофель, слегка посолите и сбрызните маслом. Запекайте все вместе при 200 градусах около 30–35 минут до румяности.

Для соуса смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок, измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень. Готовую курицу срежьте тонкими кусочками, смешайте с частью картофеля. На лаваш выложите листья салата, свежие овощи, курицу, картофель и полейте соусом. Заверните донер и обжарьте на сухой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за то, что он заменяет сразу и шаурму, и бургер. Особенно вкусным получается сочетание сочной курицы, румяной картошки и легкого йогуртового соуса с чесноком.