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18 июня 2026 в 13:37

Забудь про шаурму: этот ролл с курицей терияки и яйцом я жую сам и друзьям советую

Фото: D-NEWS.ru
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Честно, я сам удивился, как простая глазунья может превратить курицу терияки в шедевр. Забудь про сухую грудку — этот ролл я делаю, когда хочу чего-то сытного и быстрого.

Ингредиенты

Лепешка-тортилья — 2 шт., соус терияки — 4 ст. л., куриная грудка — 1 шт., яйцо куриное — 2 шт., огурец — 1 шт., капуста пекинская — 50 г, томат — 1 шт.

Как готовлю

Сначала режу филе куриной грудки вдоль пополам, отбиваю через пленку и мариную в 2 ст. л. соуса терияки минут 10—15. Тем временем нарезаю помидор и огурец кружками, шинкую пекинку. Обжариваю курицу на среднем огне до румяной корочки по 2—3 минуты с каждой стороны, потом накрываю крышкой и томлю 4—6 минут.

Параллельно жарю две глазуньи на оставшемся масле, солю и перчу. На лепешки выкладываю капусту, кружки помидора и огурца, сверху — яичницу и куриное филе, поливаю остатками терияки и сворачиваю рулетом. Обжариваю получившиеся роллы на сковороде-гриль до хрустящих полосок — и можно подавать.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура получилась идеальной: нежная курочка, упругий белок и жидкий желток, который работает как дополнительный соус. Удалось особенно хорошо то, что начинка не вываливается — лаваш держит форму. Отличный вариант для быстрого ужина после работы.

Проверено редакцией
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