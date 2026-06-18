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18 июня 2026 в 09:04

Летние бутерброды с жареной курицей и клубникой: сочетание просто бомба — изысканные, но из простых продуктов

Фото: D-NEWS.ru
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На первый взгляд клубника и курица кажутся странной парой. Но стоит попробовать это сочетание хотя бы один раз, и становится понятно, почему подобные закуски часто подают в хороших кафе. Сладкая сочная ягода отлично оттеняет жареное мясо, а нежная моцарелла и кремовый авокадо делают вкус еще интереснее.

Для приготовления вам понадобится: хлеб деревенский или чиабатта — 2 крупных ломтика, куриное филе — 1 шт., авокадо — 1 шт., моцарелла — 100 г, клубника — 50 г, оливковое масло — 30 мл, лимонный сок — 20 мл, сливочное масло — 10 г, зернистая горчица — 10 г, укроп, петрушка или базилик — 20 г, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Куриное филе нарежьте тонкими пластинами, слегка отбейте, посолите и поперчите. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Хлеб подрумяньте на сливочном масле до хруста. Для соуса измельчите зелень в блендере вместе с оливковым маслом, лимонным соком и зернистой горчицей. Авокадо, моцареллу и клубнику нарежьте тонкими ломтиками.

На теплый хлеб нанесите слой зеленого соуса, сверху выложите жареную курицу, затем моцареллу, авокадо и клубнику. Подавайте сразу, пока хлеб остается хрустящим.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева признается, что сначала отнеслась к сочетанию курицы и клубники с недоверием. Но после первого приготовления эти бутерброды прочно вошли в летнее меню. Особенно удачным оказался зеленый соус с лимоном и горчицей.

Проверено редакцией
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курица
клубника
авокадо
моцарелла
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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