Кабачок, картошка и курица — жарю оладьи «Трио»: румяные снаружи и сочные внутри

Когда хочется приготовить что-то простое, но не банальное, выручают эти оладьи. Кабачок делает их нежными и сочными, картофель отвечает за аппетитную корочку, а куриное филе превращает обычную овощную закуску в полноценное блюдо для всей семьи.

Исчезают со стола они обычно быстрее, чем успевают остыть.

Для приготовления вам понадобится: кабачок — 300 г, картофель — 300 г, куриное филе — 300 г, яйцо — 1 шт., мука — 3 ст. л., чеснок — 2 зубчика, соль — 1 ч. л., черный перец — ½ ч. л., паприка — 1 ч. л., растительное масло — для жарки, сметана — 200 г, укроп — 1 небольшой пучок.

Кабачок и картофель натрите на крупной терке. Если кабачок очень сочный, слегка отожмите лишнюю жидкость. Куриное филе пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Соедините все подготовленные продукты в глубокой миске, добавьте яйцо, муку, соль, перец, паприку и один измельченный зубчик чеснока.

Хорошо перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выкладывайте массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до красивой золотистой корочки. Для соуса смешайте сметану, оставшийся чеснок и мелко нарубленный укроп. Подавайте оладьи горячими, щедро поливая ароматным соусом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за удачное сочетание трех простых продуктов. Кабачок добавляет сочности, картофель — румяную корочку, а курица делает блюдо сытным. Особенно вкусно есть такие оладьи сразу со сковороды, пока корочка еще слегка похрустывает.