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19 июня 2026 в 18:10

Беру майонез и крабовые палочки: нежные оладьи готовлю вместо котлет — необычные, с ярким вкусом

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Когда обычные котлеты уже надоели, а хочется приготовить что-то быстрое и необычное, выручают эти оладьи из крабовых палочек. Готовятся они из самых простых продуктов, а получаются настолько нежными и сочными, что исчезают со стола буквально за считаные минуты.

Главный секрет рецепта — сочетание крабовых палочек, сыра и майонеза.

Для приготовления вам понадобится: крабовые палочки — 200 г, сыр твердый — 100 г, яйца — 2 шт., майонез — 100 г, молоко — 50 мл, мука — 150 г, растительное масло — 2 ст. л. + для жарки, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 1/4 ч. л., черный молотый перец — 1/4 ч. л., сушеный чеснок — 1/2 ч. л., свежая зелень — небольшой пучок.

Яйца взбейте с солью, перцем и сушеным чесноком. Добавьте майонез, молоко и растительное масло, хорошо перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите густое тесто. Крабовые палочки и сыр натрите на крупной терке, зелень мелко нарежьте и вмешайте в тесто.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной золотистой корочки.

Проверено редакцией
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крабовые палочки
оладьи
сыр
майонез
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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