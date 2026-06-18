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18 июня 2026 в 11:02

Беру пюре и пачку фарша: через 30 минут подаю запеканку «Бургер» — нежная, простая, со вкусом фастфуда, но домашняя

Фото: D-NEWS.ru
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Когда остается готовое картофельное пюре, многие просто разогревают его на следующий день. А ведь из него можно приготовить полноценный ужин, который по вкусу напоминает любимый бургер.

Главный плюс рецепта — никаких сложностей. Все продукты простые и доступные, а результат получается настолько аппетитным, что добавку просят даже те, кто обычно равнодушен к картофельным запеканкам.

Для приготовления вам понадобится: картофельное пюре — 500 г, мясной фарш — 400 г, сливочное масло — 10 г, соленые огурцы — 4–6 шт., помидоры — 2 шт., красный лук — 1 шт., сыр твердый — 150 г, кетчуп — 3 ст. л., горчица для бургеров — 1 ст. л., кунжут — 1 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Фарш заранее обжарьте до готовности, при необходимости посолите и поперчите. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и распределите половину картофельного пюре ровным слоем.

Сверху выложите горячий фарш, затем смешанные кетчуп и горчицу. Далее распределите нарезанные кружочками соленые огурцы, тонкие ломтики помидоров и полукольца красного лука. Щедро посыпьте тертым сыром и накройте оставшимся картофельным пюре.

Верх разровняйте ложкой, присыпьте кунжутом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20–30 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за то, что он объединяет вкус домашней запеканки и любимого бургера. Особенно вкусно подавать его сразу после духовки, когда сыр еще тянется, а маринованные огурчики сохраняют легкую хрустинку.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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