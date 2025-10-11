Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 13:05

Телефон разряжается за пару часов: одна скрытая функция съедает 38% заряда — как это исправить

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Большинство смартфонов довольно быстро разряжаются. Чтобы это исправить, нужно знать причины.

Главная причина — постоянно работающая геолокация, которая активирована по умолчанию. GPS-модуль непрерывно сканирует спутники, даже когда вы не используете навигатор.

В помещениях с плохим сигналом ситуация становится еще хуже: телефон тратит до 38% заряда в час, потому что пытается определить местоположение. Множество приложений — от погоды до такси — регулярно запрашивают данные геолокации, а это увеличивает энергопотребление.

Чтобы продлить работу аккумулятора, ограничьте доступ приложений к геолокации. Отключите ненужные функции отслеживания, используйте экономичный режим определения местоположения и активируйте режим энергосбережения. Регулярная проверка разрешений поможет сохранить заряд и продлить срок службы батареи.

Ранее сообщалось, что полиция предупредила граждан о новой мошеннической схеме с использованием голосового подтверждения паспортных данных. Злоумышленники обманывают людей под предлогом необходимости верификации документа через телефонные звонки.

Читайте также
IT-эксперт рассказал, чем опасны неоригинальные зарядки для смартфонов
Технологии/гаджеты
IT-эксперт рассказал, чем опасны неоригинальные зарядки для смартфонов
МВД предупредило продающих свои смартфоны россиян об опасности
Общество
МВД предупредило продающих свои смартфоны россиян об опасности
Устали от долгой готовки? Эти способы организации кухни изменят все
Общество
Устали от долгой готовки? Эти способы организации кухни изменят все
Привычка, которая стоит слуха: чем грозит ежедневное использование наушников
Здоровье/красота
Привычка, которая стоит слуха: чем грозит ежедневное использование наушников
Спите 8 часов, а все равно разбиты? Вот настоящие причины утренней усталости
Здоровье/красота
Спите 8 часов, а все равно разбиты? Вот настоящие причины утренней усталости
смартфоны
техника
советы
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, может ли Галкин пользоваться российским счетом
Власти Турции предъявили ресторанам и кафе новое требование
В Госдуме дали совет Джонсону после призыва отправить военных на Украину
«Приятная атмосфера»: экс-генсек НАТО вспомнил о встрече с Путиным
Сырский раскрыл положение ВСУ на фронте
Полуголый мужчина с топором наперевес ворвался в торговый центр
«Долги на десятилетие»: коллеги высказались о погибшем криптоинвесторе
Войска ПВО уничтожили 95 дронов ВСУ самолетного типа за 24 часа
Танкисты подтвердили эффективность новой противодроновой «медузы»
Магнитные бури сегодня, 11 октября: что завтра, мигрени, головокружение
Renault окончательно пропадут из России? Санкции, беспилотники для Украины
ВС России обрушили удары на критические для ВСУ цели
Die Zeit: Асад живет в «Москва-Сити» и часами играет в онлайн-игры
В Минобороны России озвучили суточные потери ВСУ на фронте
Один из членов семьи Усольцевых не хотел идти в поход
Звезда сериала «Вампиры средней полосы» женился на коллеге
Телефоны Samsung превращаются в «кирпич» после обновления
Рубль снова укрепляется? Курсы сегодня, 11 октября: доллар, евро и юань
Случайные свидетели нашли три трупа в машине под Иркутском
В поисках красноярской семьи Усольцевых появилась новая деталь
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.