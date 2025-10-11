Телефон разряжается за пару часов: одна скрытая функция съедает 38% заряда — как это исправить

Большинство смартфонов довольно быстро разряжаются. Чтобы это исправить, нужно знать причины.

Главная причина — постоянно работающая геолокация, которая активирована по умолчанию. GPS-модуль непрерывно сканирует спутники, даже когда вы не используете навигатор.

В помещениях с плохим сигналом ситуация становится еще хуже: телефон тратит до 38% заряда в час, потому что пытается определить местоположение. Множество приложений — от погоды до такси — регулярно запрашивают данные геолокации, а это увеличивает энергопотребление.

Чтобы продлить работу аккумулятора, ограничьте доступ приложений к геолокации. Отключите ненужные функции отслеживания, используйте экономичный режим определения местоположения и активируйте режим энергосбережения. Регулярная проверка разрешений поможет сохранить заряд и продлить срок службы батареи.

