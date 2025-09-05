Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 16:43

Тарасова попросила суд ограничиться запретом определенных действий

Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области во время избрания меры пресечения по делу о контрабанде наркотиков Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области во время избрания меры пресечения по делу о контрабанде наркотиков Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Актриса Аглая Тарасова попросила суд ограничиться запретом определенных действий при выборе меры пресечения, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. Она отметила, что не собирается уезжать из России, поскольку должна выполнить свои обязательства по съемкам, а также позаботиться о бабушке и дедушке. Артистка добавила, что признает ошибку и раскаивается.

Прошу избрать мне запрет определенных действий, поскольку я забочусь о бабушке и дедушке, они находятся на моем полном обеспечении. Также у меня в сентябре начинается съемка трех картин, — сказала Тарасова.

Ранее Тарасова попала на видео, когда заходила в здание Домодедовского суда. Знаменитость в окружении сотрудников правоохранительных органов заходила в зал заседаний. На актрисе были темные очки и капюшон.

До этого юрист Илья Русяев допустил, что Тарасову ждут карьерные неприятности, если суд отправит ее под домашний арест по делу о контрабанде наркотиков. Он считает, что для артистки это будет значить полную остановку профессиональной деятельности. В свою очередь продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что некоторые режиссеры могут отказаться от работы с Тарасовой после скандала с наркотиками.

