«Там есть свои очаги»: сейсмолог о вероятности землетрясений на Кавказе Сейсмолог Татевосян предупредил о вероятности землетрясений на Кавказе

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В России на данный момент существует вероятность землетрясений на Кавказе и в Крыму, предупредил заведующий лабораторией сильных землетрясений и сейсмометрии Института физики Земли РАН Рубен Татевосян. Сейсмолог рассказал Pravda.Ru, что это не связано с ситуацией в Турции, так как в этих районах есть свои очаги, которые могут спровоцировать подземные толчки.

Эти территории могут быть подвержены достаточно сильным сейсмическим воздействиям, однако для этого вовсе не обязательно, чтобы произошло землетрясение в Турции. Там есть свои очаги, и эти очаги время от времени дают о себе знать, — пояснил специалист.

По словам сейсмолога, землетрясения в Турции навряд ли спровоцируют активность в Крыму и на Кавказе, несмотря на близкое расположение, но полностью исключать подобную вероятность нельзя. Он привел в пример землетрясение в Ялте в 1927 году, которое произошло на фоне спокойной ситуации в Турции. Это связано с тем, что они находятся в разных сейсмоактивных районах.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) ранее сообщил о землетрясение магнитудой 5,3 в 35 километрах от побережья курильского острова Матуа. Подземные толчки ощущались в 14:38, очаг залегал на глубине 166 км.