Такой фарш спас мою долму: теперь я готовлю ее каждые выходные

Такой фарш спас мою долму: теперь я готовлю ее каждые выходные

Все говорят, что долма — это сложно. Я тоже так думал, пока не попробовал этот вариант с куриным фаршем. Готовится за час.

Ингредиенты

Куриный фарш — 500 г, листья винограда — 36 шт., лук репчатый — 150 г, морковь — 150 г, рис белый — 50 г, чеснок — 2 зубчика, масло растительное рафинированное — 2 ст. л., кинза — 2 веточки, петрушка — 1 веточка, сметана 30% — по вкусу, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю рис до полуготовности — ровно 12 минут в подсоленной воде, потом откидываю на сито. Тем временем рублю лук и тру морковь на средней терке, обжариваю их на масле 5 минут. Добавляю куриный фарш, разбиваю комки лопаткой и жарю еще 5 минут, в конце выдавливаю чеснок. Даю этой массе остыть, смешиваю с рисом и рубленой зеленью (только листья, стебли выбрасываю), солю и перчу.

Самое сложное — это завернуть начинку в виноградные листья: подгибаю бока и сворачиваю рулетиками. Укладываю их в сотейник, накрываю тарелкой, заливаю 300 мл горячей воды, солю и тушу на минимальном огне 30 минут после закипания. Подаю со сметаной или йогуртом — горячей или холодной, разницы нет, вкусно всегда.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Побаивался, что куриная долма развалится или будет сухой. Но нет! Фарш получился невероятно сочным, листья держались молодцами, а внутри — такой нежный, почти сливочный вкус.