Такие же неприхотливые, но необычайно красивые: сорта календулы, которые удивят всех соседей

Эти необычайно красивые сорта календулы удивят всех соседей и добавят в сад экзотики. При этом они сохраняют главные достоинства «ноготков»: неприхотливость, холодостойкость и простоту выращивания прямым посевом в грунт.

Сорт «Розовый сюрприз» поражает перламутрово-розовыми махровыми соцветиями диаметром 7-10 см, которые выглядят особенно изысканно на клумбе. Еще более удивительна календула «Красная с черным центром» — темно-оранжевые лепестки с карминно-красным отливом и контрастной черной серединкой создают эффект драгоценного камня.

Для любителей авангардных форм идеально подойдет сорт «Радио» с уникальными кактусовидными цветками, где лепестки свернуты в трубки, напоминая иголки. Сорт «Пижма абрикосовая махровая» радует переливами оттенков — от нежно-абрикосового до лососево-розового, а «Кремвайс» с заостренными лепестками нежного кремово-белого цвета привносит в сад элегантность и свет.

Ранее был назван многолетник для создания цветочного ковра.