Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 16:28

Такие же неприхотливые, но необычайно красивые: сорта календулы, которые удивят всех соседей

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти необычайно красивые сорта календулы удивят всех соседей и добавят в сад экзотики. При этом они сохраняют главные достоинства «ноготков»: неприхотливость, холодостойкость и простоту выращивания прямым посевом в грунт.

Сорт «Розовый сюрприз» поражает перламутрово-розовыми махровыми соцветиями диаметром 7-10 см, которые выглядят особенно изысканно на клумбе. Еще более удивительна календула «Красная с черным центром» — темно-оранжевые лепестки с карминно-красным отливом и контрастной черной серединкой создают эффект драгоценного камня.

Для любителей авангардных форм идеально подойдет сорт «Радио» с уникальными кактусовидными цветками, где лепестки свернуты в трубки, напоминая иголки. Сорт «Пижма абрикосовая махровая» радует переливами оттенков — от нежно-абрикосового до лососево-розового, а «Кремвайс» с заостренными лепестками нежного кремово-белого цвета привносит в сад элегантность и свет.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ нарушили пасхальное перемирие и ударили по Новой Каховке
В 68 российских регионах зафиксировали снижение потребления алкоголя
NASA отправило к МКС корабль с пятью тоннами груза
В Дагестане «закрыли» руководителей стройфирмы за полумиллиардную аферу
Зеленский согласился с Путиным, дети в ВСУ: новости СВО на вечер 11 апреля
Эсминец США замер у входа в Ормузский пролив после ультиматума Ирана
Стало известно о неожиданном визите известного политика на передовую к ВСУ
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Шебекино
«Растет отторжение»: политолог о ситуации с евроинтеграцией в Молдавии
«Самая сладкая нефть»: Трамп выступил с неожиданным заявлением
Стало известно, где Киев запланировал провокации во время перемирия
«Бутерброд с колбасой в антракте»: жену Прилучного застали на свидании
«Все еще думаю»: Дженнифер Лопес рассказала о своей ключевой роли в кино
В России предложили ввести важную инициативу для волонтеров СВО
Трамп рассказал о своих ожиданиях от переговоров США с Ираном
«В качестве услуги для всего мира»: Трамп сообщил о начале расчистки Ормуза
«Опять бутафория»: Лоза пообещал разоблачить лунную миссию американцев
Появились новые подробности переговоров США и Ирана в Исламабаде
Москалькова раскрыла, сколько еще на Украине россиян под репрессиями
Иран потребовал от США реальных шагов в одном вопросе
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.