Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 07:06

Такие оладьи уплетает вся семья — банановая нежность с миндальной ноткой для идеального завтрака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Банановые оладьи на миндальном молоке представляют собой нежное и полезное блюдо, которое сочетает натуральную сладость фруктов и тонкий ореховый аромат. Эти оладьи отличаются воздушной текстурой и насыщенным вкусом, что делает их идеальным выбором для семейного завтрака. Сочетание спелых бананов и миндального молока создает гармоничный вкусовой букет, который нравится и взрослым, и детям.

Для приготовления потребуется: 2 спелых банана, 250 мл миндального молока, 200 г муки, 2 яйца, 2 столовые ложки меда, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, растительное масло для жарки. Бананы разминают вилкой до состояния пюре. Яйца взбивают с медом и солью до легкой пены, добавляют миндальное молоко и банановое пюре. Постепенно вводят просеянную муку с разрыхлителем, аккуратно перемешивая до однородной консистенции. Тесто должно получиться достаточно густым, но легко стекать с ложки. Жарят на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подают горячими с медом, свежими ягодами или ореховой пастой. Эти оладьи особенно подходят для тех, кто избегает лактозы или ищет полезные альтернативы традиционным рецептам.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
рецепты
оладьи
бананы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
В США 12-летний мальчик на машине родителей устроил гонки с полицией
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды разработало новый метод поиска потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.