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20 июля 2025 в 13:42

Так вкусно, что мясо не нужно: готовим идеальное летнее рагу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Идеальное рагу из кабачка, фасоли и картошки! Без мяса, но в восторге все. Легкое, но питательное блюдо — лучший способ сохранить летние ароматы. Сливочное масло подчеркивает нежность кабачков, а фасоль добавляет сытности.

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 шт.;
  • картофель — 4 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • фасоль в томатном соусе — 1 банка;
  • масло сливочное — 50 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный — по вкусу;
  • паприка — по вкусу;
  • вода или овощной бульон — 200 мл;

Приготовление:

  1. Кабачок нарезать кубиками, кожуру можно не снимать.
  2. Картофель очистить и нарезать.
  3. Лук нарезать полукольцами.
  4. В сковороде растопить сливочное масло.
  5. Обжарить лук до прозрачности.
  6. Добавить картофель и обжаривать 5 минут.
  7. Влить половину воды, накрыть крышкой и тушить 7 минут.
  8. Добавить кабачки, фасоль вместе с соусом, чеснок и специи.
  9. Влить оставшуюся воду.
  10. Тушить под крышкой 15–20 минут до мягкости овощей.
  11. Посыпать зеленью перед подачей.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски.

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рагу
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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