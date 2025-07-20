Так вкусно, что мясо не нужно: готовим идеальное летнее рагу

Так вкусно, что мясо не нужно: готовим идеальное летнее рагу

Идеальное рагу из кабачка, фасоли и картошки! Без мяса, но в восторге все. Легкое, но питательное блюдо — лучший способ сохранить летние ароматы. Сливочное масло подчеркивает нежность кабачков, а фасоль добавляет сытности.

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

картофель — 4 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

фасоль в томатном соусе — 1 банка;

масло сливочное — 50 г;

чеснок — 2 зубчика;

зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец черный — по вкусу;

паприка — по вкусу;

вода или овощной бульон — 200 мл;

Приготовление:

Кабачок нарезать кубиками, кожуру можно не снимать. Картофель очистить и нарезать. Лук нарезать полукольцами. В сковороде растопить сливочное масло. Обжарить лук до прозрачности. Добавить картофель и обжаривать 5 минут. Влить половину воды, накрыть крышкой и тушить 7 минут. Добавить кабачки, фасоль вместе с соусом, чеснок и специи. Влить оставшуюся воду. Тушить под крышкой 15–20 минут до мягкости овощей. Посыпать зеленью перед подачей.

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