Так вкусно, что мясо не нужно: готовим идеальное летнее рагу

Идеальное рагу из кабачка, фасоли и картошки! Без мяса, но в восторге все. Легкое, но питательное блюдо — лучший способ сохранить летние ароматы. Сливочное масло подчеркивает нежность кабачков, а фасоль добавляет сытности.
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт.;
- картофель — 4 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- фасоль в томатном соусе — 1 банка;
- масло сливочное — 50 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- перец черный — по вкусу;
- паприка — по вкусу;
- вода или овощной бульон — 200 мл;
Приготовление:
- Кабачок нарезать кубиками, кожуру можно не снимать.
- Картофель очистить и нарезать.
- Лук нарезать полукольцами.
- В сковороде растопить сливочное масло.
- Обжарить лук до прозрачности.
- Добавить картофель и обжаривать 5 минут.
- Влить половину воды, накрыть крышкой и тушить 7 минут.
- Добавить кабачки, фасоль вместе с соусом, чеснок и специи.
- Влить оставшуюся воду.
- Тушить под крышкой 15–20 минут до мягкости овощей.
- Посыпать зеленью перед подачей.
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