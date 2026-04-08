Почему в Азии так любят батат? Ответ в этом рецепте — готовим рагу из Кореи

Это рагу — мастер-класс по сочетанию текстур и вкусов. Сладковатый батат, нежная фасоль и пикантная арахисовая паста создают удивительно целостное и сытное блюдо, которое доказывает: постная кухня может быть яркой и изысканной.

Что понадобится

Батат — 500 г, консервированная белая фасоль — 1 банка (400 г), репчатый лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, свежий имбирь — кусок 2 см, арахисовая паста без добавок — 2 ст. л., рубленые томаты в собственном соку — 400 г, овощной бульон — 500 мл, молотая зира — 1 ч. л., молотый кориандр — 1 ч. л., кайенский перец — щепотка, соль, черный перец, растительное масло — 2 ст. л., рис для подачи.

Как готовлю

Батат очищаю и нарезаю кубиками примерно по 2 см. Лук мелко шинкую, чеснок и имбирь натираю на мелкой терке.

В миске соединяю лук, чеснок, имбирь, арахисовую пасту и рубленые томаты. Добавляю зиру, кориандр и кайенский перец, тщательно перемешиваю. Полученную ароматную основу перекладываю в контейнер для заморозки.

Для приготовления рагу в кастрюле разогреваю растительное масло, выкладываю замороженную овощную смесь и обжариваю 2–3 минуты.

Заливаю горячим овощным бульоном, довожу до кипения, добавляю нарезанный батат. Накрываю крышкой и томлю на медленном огне 30–35 минут, пока батат не станет мягким.

За 5 минут до готовности добавляю белую фасоль, предварительно слив жидкость. Прогреваю, приправляю солью и черным перцем по вкусу. Подаю рагу с отварным рисом.