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16 июля 2025 в 21:31

Так вкусно, что готовлю его три раза в неделю! Вкусный ужин без духовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриная грудка в медово-чесночном соусе с витаминным салатом — ужин мечты за 20 минут! Это блюдо стало моим кулинарным спасением, когда хочется чего-то вкусного, сытного, но без долгой готовки. Нежная курочка в карамельном соусе и свежий хрустящий салат — идеальный дуэт для будничного ужина. И все это — без духовки, всего одна сковорода!

Начнем с курицы: 3 грудки режем поперек волокон на пласты толщиной 1 см. Обваливаем в муке (3–4 ст. л.), солим и перчим. На сковороде растапливаем 40 г сливочного масла и обжариваем курицу до золотистой корочки с двух сторон (по 3–4 минуты).

Пока курица жарится, готовим волшебный соус: смешиваем 3 ст. л. меда, 2 ст. л. соевого соуса, 1,5 ст. л. яблочного уксуса и пропущенный через пресс чеснок (5–7 зубчиков). Заливаем курицу соусом, тушим под крышкой на маленьком огне 5 минут, затем открываем и даем соусу немного загустеть.

Для салата шинкуем половинку пекинской капусты, огурец соломкой, режем 4 вареных яйца и зеленый лук. Добавляем полбанки горошка, заправляем 3 ст. л. майонеза.

Подаем курицу, посыпав кунжутом и зеленью, с салатом. Этот соус — просто волшебство: сладковато-чесночный, с приятной кислинкой! А салат добавляет свежести. Попробуйте — и это блюдо станет вашей палочкой-выручалочкой!

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рецепты
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ужины
перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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