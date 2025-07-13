Так готовили свинину в СССР: сочная и нажористая поджарка — идеальный ужин

Эта поджарка из свинины — точная копия блюда, которое подавали в советских столовых. Ароматное мясо с луком в густом томатном соусе получается невероятно вкусным и сытным. Простые ингредиенты и знакомый вкус вернут вас в прошлое и напомнят о детстве.
Ингредиенты:
- свинина — 650 г;
- лук репчатый — 170 г;
- сало — 50 г;
- томатная паста — 60 г;
- вода — 100 мл;
- соль — по вкусу;
- перец черный — по вкусу;
- масло растительное — 1 ст. л. (по необходимости).
Приготовление:
- Мясо нарежьте небольшими кубиками, лук — полукольцами.
- Сало нарежьте мелкими кусочками и вытопите на сковороде.
- В полученном жире обжарьте мясо до румяной корочки.
- Добавьте лук и жарьте до мягкости.
- Введите томатную пасту, разведенную водой, посолите, поперчите.
- Тушите под крышкой на медленном огне 20–25 минут.
Подавайте поджарку горячей с картофельным пюре или гречневой кашей — именно так это блюдо подавали в советских столовых.
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