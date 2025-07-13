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13 июля 2025 в 15:11

Так готовили свинину в СССР: сочная и нажористая поджарка — идеальный ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта поджарка из свинины — точная копия блюда, которое подавали в советских столовых. Ароматное мясо с луком в густом томатном соусе получается невероятно вкусным и сытным. Простые ингредиенты и знакомый вкус вернут вас в прошлое и напомнят о детстве.

Ингредиенты:

  • свинина — 650 г;
  • лук репчатый — 170 г;
  • сало — 50 г;
  • томатная паста — 60 г;
  • вода — 100 мл;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный — по вкусу;
  • масло растительное — 1 ст. л. (по необходимости).

Приготовление:

  1. Мясо нарежьте небольшими кубиками, лук — полукольцами.
  2. Сало нарежьте мелкими кусочками и вытопите на сковороде.
  3. В полученном жире обжарьте мясо до румяной корочки.
  4. Добавьте лук и жарьте до мягкости.
  5. Введите томатную пасту, разведенную водой, посолите, поперчите.
  6. Тушите под крышкой на медленном огне 20–25 минут.

Подавайте поджарку горячей с картофельным пюре или гречневой кашей — именно так это блюдо подавали в советских столовых.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
рецепты
мясо
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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