Так готовили свинину в СССР: сочная и нажористая поджарка — идеальный ужин

Так готовили свинину в СССР: сочная и нажористая поджарка — идеальный ужин

Эта поджарка из свинины — точная копия блюда, которое подавали в советских столовых. Ароматное мясо с луком в густом томатном соусе получается невероятно вкусным и сытным. Простые ингредиенты и знакомый вкус вернут вас в прошлое и напомнят о детстве.

Ингредиенты:

свинина — 650 г;

лук репчатый — 170 г;

сало — 50 г;

томатная паста — 60 г;

вода — 100 мл;

соль — по вкусу;

перец черный — по вкусу;

масло растительное — 1 ст. л. (по необходимости).

Приготовление:

Мясо нарежьте небольшими кубиками, лук — полукольцами. Сало нарежьте мелкими кусочками и вытопите на сковороде. В полученном жире обжарьте мясо до румяной корочки. Добавьте лук и жарьте до мягкости. Введите томатную пасту, разведенную водой, посолите, поперчите. Тушите под крышкой на медленном огне 20–25 минут.

Подавайте поджарку горячей с картофельным пюре или гречневой кашей — именно так это блюдо подавали в советских столовых.

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