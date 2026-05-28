28 мая 2026 в 16:43

Тот самый рецепт люля, после которого все забывают про шашлык

Перепробовал кучу рецептов, пока не нашел этот. Люля выходит сочным, не разваливается и готовится без танцев с мангалом.

Ингредиенты

Фарш смешанный (говядина+свинина) — 500 г, лук репчатый — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, яйцо — 1 шт., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 0.5 ч. л., паприка — 1 ч. л., зира — 0.5 ч. л., кориандр — 0.5 ч. л., зелень свежая (укроп, петрушка) — 1 пучок, лаваш тонкий — для подачи

Как готовлю

Сначала лук с чесноком рублю в блендере в кашу — так они отдадут весь сок мясу. Зелень мелко секу ножом, смешиваю с фаршем, яйцом и всеми специями. Самое сложное — вымесить массу как тесто: минут 5-7, пока не станет липкой и плотной. Отбиваю фарш о дно миски раз 10, чтобы выгнать воздух, и убираю в холодильник на полчаса.

Охлажденный фарш мокрыми руками леплю в длинные котлетки, насаживаю на шампуры, плотно прижимая и утончая концы. Запихиваю в электрошашлычницу, жму старт — и через 15 минут у меня сочный, ароматный кебаб, который я заворачиваю в лаваш и рву зубами.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я всегда мучился с люля — то развалится, то сухое. А тут все получилось с первого раза! Секрет в яйце и зире: фарш держится крепко, а внутри мясо невероятно сочное. Подавал с лавашем и зеленью — мужская еда, которая не стыдна показать гостям.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
