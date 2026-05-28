Тот самый рецепт люля, после которого все забывают про шашлык

Тот самый рецепт люля, после которого все забывают про шашлык

Перепробовал кучу рецептов, пока не нашел этот. Люля выходит сочным, не разваливается и готовится без танцев с мангалом.

Ингредиенты

Фарш смешанный (говядина+свинина) — 500 г, лук репчатый — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, яйцо — 1 шт., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 0.5 ч. л., паприка — 1 ч. л., зира — 0.5 ч. л., кориандр — 0.5 ч. л., зелень свежая (укроп, петрушка) — 1 пучок, лаваш тонкий — для подачи

Как готовлю

Сначала лук с чесноком рублю в блендере в кашу — так они отдадут весь сок мясу. Зелень мелко секу ножом, смешиваю с фаршем, яйцом и всеми специями. Самое сложное — вымесить массу как тесто: минут 5-7, пока не станет липкой и плотной. Отбиваю фарш о дно миски раз 10, чтобы выгнать воздух, и убираю в холодильник на полчаса.

Охлажденный фарш мокрыми руками леплю в длинные котлетки, насаживаю на шампуры, плотно прижимая и утончая концы. Запихиваю в электрошашлычницу, жму старт — и через 15 минут у меня сочный, ароматный кебаб, который я заворачиваю в лаваш и рву зубами.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я всегда мучился с люля — то развалится, то сухое. А тут все получилось с первого раза! Секрет в яйце и зире: фарш держится крепко, а внутри мясо невероятно сочное. Подавал с лавашем и зеленью — мужская еда, которая не стыдна показать гостям.