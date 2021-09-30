Таджикского блогера арестовали на 10 суток за провокационную фотосессию

Блогера Руслана (настоящие имя - Музаффар) Бобиева арестовали на 10 суток за провокационную фотосессию на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади. Как сообщает Telegram-канал «Mash», суд также постановил оштрафовать мужчину на пять тысяч рублей и депортировать из России.

В ходе заседания суда Бобиев несколько раз извинился, признал вину и раскаялся. Однако но наказания за сопротивление полиции избежать не удалось, сообщает канал.

Бобиева задержали накануне. Полиция отреагировала на фото, где девушка в куртке с надписью «полиция» имитировала оральный секс с блогером. Всё это сопровождалось подписью: «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».

Ранее сообщалось, что участницу скандальной фотосессии с Бобиевым, 19-летнюю Анастасию Чистову арестовали на 10 суток.