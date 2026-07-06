Сытный, бюджетный и супервкусный: салат из куриной печени — легко заменит ужин

Если хочется приготовить что-то сытное без мяса и сложных гарниров, этот салат отлично справляется с задачей. Куриная печень получается нежной, яйца делают блюдо еще питательнее, а корейская морковь добавляет приятную пикантность. В результате получается полноценный ужин, который готовится из самых простых продуктов.

Особенно нравится, что салат становится еще вкуснее после того, как немного постоит в холодильнике. Все ингредиенты пропитываются заправкой, а вкус получается насыщенным и очень гармоничным.

Для приготовления понадобится: куриная печень — 400 г, морковь по-корейски — 200 г, яйца — 3 шт., репчатый лук — 1 крупная головка, майонез — 2–3 ст. л., растительное масло — 1 ст. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Куриную печень отварите в подсоленной воде 12–15 минут, полностью остудите и нарежьте тонкой соломкой. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Яйца сварите вкрутую и нарежьте соломкой или небольшими кубиками. Соедините печень, корейскую морковь, яйца и обжаренный лук, при необходимости посолите, слегка поперчите и заправьте майонезом. Аккуратно перемешайте и уберите салат в холодильник на 20–30 минут, чтобы вкус стал более насыщенным.

Личный опыт

Я всегда готовлю этот салат именно с куриной печенью. Она получается гораздо нежнее говяжьей, быстрее варится и отлично сочетается с пикантной корейской морковью. Если дать салату немного настояться, он становится еще сочнее, и тогда действительно может заменить полноценный ужин.