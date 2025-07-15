Сырный суп-пюре с картошкой — вкуснятина, которая удивит всех!

Этот сырный суп-пюре с картофелем и сельдереем — простой и быстрый рецепт на каждый день. Он получается очень нежным, ароматным и сытным, отлично подойдет для всей семьи.
Ингредиенты
- Картофель — 300 г
- Корень сельдерея — 100 г
- Плавленый сыр — 200 г
- Сливки — 200 мл
- Вода — 1 л
- Карри — 0,5 ч. л.
- Сухой базилик — 0,5 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Красный и черный молотый перец — по щепотке
- Петрушка свежая — половина пучка
Как приготовить
- Картофель и сельдерей залейте водой и варите до мягкости.
- Слейте воду, но часть оставьте, овощи разомните толкушкой до пюреобразного состояния.
- Добавьте карри, базилик, перцы и сливки, перемешайте.
- Верните массу в кастрюлю, влейте оставшуюся воду и положите плавленый сыр. На среднем огне мешайте до полного растворения сыра.
- Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте соль — плавленый сыр может быть солоноватым.
- Измельчите суп блендером до однородной консистенции.
- Добавьте нарезанную петрушку, перемешайте, при желании снова слегка пробейте блендером.
- Подавайте суп горячим, с гренками из черного хлеба и свежей зеленью.
Этот сырный суп-пюре не только согреет и насытит, но и понравится даже тем, кто обычно не любит супы. Попробуйте — это проще, чем кажется!
Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, выручат эти нежные овощные котлетки. Они готовятся из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме.