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15 июля 2025 в 20:00

Сырный суп-пюре с картошкой — вкуснятина, которая удивит всех!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот сырный суп-пюре с картофелем и сельдереем — простой и быстрый рецепт на каждый день. Он получается очень нежным, ароматным и сытным, отлично подойдет для всей семьи.

Ингредиенты

  • Картофель — 300 г
  • Корень сельдерея — 100 г
  • Плавленый сыр — 200 г
  • Сливки — 200 мл
  • Вода — 1 л
  • Карри — 0,5 ч. л.
  • Сухой базилик — 0,5 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Красный и черный молотый перец — по щепотке
  • Петрушка свежая — половина пучка

Как приготовить

  1. Картофель и сельдерей залейте водой и варите до мягкости.
  2. Слейте воду, но часть оставьте, овощи разомните толкушкой до пюреобразного состояния.
  3. Добавьте карри, базилик, перцы и сливки, перемешайте.
  4. Верните массу в кастрюлю, влейте оставшуюся воду и положите плавленый сыр. На среднем огне мешайте до полного растворения сыра.
  5. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте соль — плавленый сыр может быть солоноватым.
  6. Измельчите суп блендером до однородной консистенции.
  7. Добавьте нарезанную петрушку, перемешайте, при желании снова слегка пробейте блендером.
  8. Подавайте суп горячим, с гренками из черного хлеба и свежей зеленью.

Этот сырный суп-пюре не только согреет и насытит, но и понравится даже тем, кто обычно не любит супы. Попробуйте — это проще, чем кажется!

Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, выручат эти нежные овощные котлетки. Они готовятся из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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