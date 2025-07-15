Сырный суп-пюре с картошкой — вкуснятина, которая удивит всех!

Этот сырный суп-пюре с картофелем и сельдереем — простой и быстрый рецепт на каждый день. Он получается очень нежным, ароматным и сытным, отлично подойдет для всей семьи.

Ингредиенты

Картофель — 300 г

Корень сельдерея — 100 г

Плавленый сыр — 200 г

Сливки — 200 мл

Вода — 1 л

Карри — 0,5 ч. л.

Сухой базилик — 0,5 ч. л.

Соль — по вкусу

Красный и черный молотый перец — по щепотке

Петрушка свежая — половина пучка

Как приготовить

Картофель и сельдерей залейте водой и варите до мягкости. Слейте воду, но часть оставьте, овощи разомните толкушкой до пюреобразного состояния. Добавьте карри, базилик, перцы и сливки, перемешайте. Верните массу в кастрюлю, влейте оставшуюся воду и положите плавленый сыр. На среднем огне мешайте до полного растворения сыра. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте соль — плавленый сыр может быть солоноватым. Измельчите суп блендером до однородной консистенции. Добавьте нарезанную петрушку, перемешайте, при желании снова слегка пробейте блендером. Подавайте суп горячим, с гренками из черного хлеба и свежей зеленью.

Этот сырный суп-пюре не только согреет и насытит, но и понравится даже тем, кто обычно не любит супы. Попробуйте — это проще, чем кажется!

Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, выручат эти нежные овощные котлетки. Они готовятся из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме.