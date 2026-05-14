14 мая 2026 в 10:45

Сырный бум на сковороде: адыгейский и сулугуни в хрустящей лепешке — рецепт без заморочек

Пять минут под крышкой — и корочка становится золотистой, а сыр внутри — нежным и тягучим. Главное — не пожалеть масла при жарке и дать тесту отдохнуть, чтобы оно стало послушным. Тогда лепешки получатся тонкими, хрустящими и невероятно ароматными.

Что понадобится

Для теста: кефир (комнатной температуры) — 250 мл, мука — 350–400 г, соль — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л. (или сода — 0,5 ч. л.), масло растительное — 2 ст. л.

Для начинки: адыгейский сыр — 200 г, сулугуни — 150 г, кинза — небольшой пучок, перец черный — по вкусу, соль — по вкусу. Для подачи: масло сливочное растопленное — 2 ст. л., сметана или йогурт — по желанию.

Как готовлю

Тесто замешиваю на теплом кефире: смешиваю муку с солью и разрыхлителем, заливаю кефиром, добавляю сахар и растительное масло. Вымешиваю 8–10 минут до гладкости, формирую шар, заворачиваю в пленку и оставляю на 30 минут.

Для начинки мелко рублю кинзу, сулугуни тру на крупной терке, адыгейский сыр крошу руками. Смешиваю сыры с зеленью, перчу и, если нужно, слегка подсаливаю. Делю начинку на 4 равных шарика. Отдохнувшее тесто делю на 4 части (удобно сверяться с весами).

Каждую раскатываю в лепешку толщиной около 1,5 мм, выкладываю в центр сырный шарик, собираю края в узелок и снова раскатываю скалкой до толщины примерно 1 см. Жарю на сухой сковороде с антипригарным покрытием на средне-сильном огне под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Готовые хачапури смазываю растопленным сливочным маслом и подаю сразу, пока сыр еще тянется. Приятного аппетита!

Дмитрий Демичев
