20 сентября 2025 в 08:00

Сырные лепешки с ветчиной за 20 минут: простое тесто на кефире

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырные лепешки с ветчиной за 20 минут: простое тесто на кефире. Эти невероятно простые лепешки покоряют с первой пробы! Мягкие, сырные, с аппетитной хрустящей корочкой и горячей начинкой. Идеальный вариант для завтрака, перекуса или ужина, когда хочется чего-то вкусного и быстрого.

Ингредиенты

  • Кефир — 1 стакан (250 мл)
  • Мука пшеничная — 2 стакана (≈320 г)
  • Сыр твердый — 1 стакан (100 г)
  • Ветчина — 100 г
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Сахар — 0,5 ч. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Масло сливочное — для жарки

Приготовление

  1. В кефир добавьте соль, соду, сахар, ветчину, порезанную кубиком, и тертый сыр. Перемешайте, всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Разделите его на 6–8 частей, скатайте шарики.
  2. Каждый шарик раскатайте в лепешку. Обжаривайте на разогретом сливочном масле по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Ранее мы готовили ленивые лепешки «а-ля хачапури» за 15 минут! Нужны творог, сыр и мука.

