Сырные лепешки с ветчиной за 20 минут: простое тесто на кефире

Сырные лепешки с ветчиной за 20 минут: простое тесто на кефире. Эти невероятно простые лепешки покоряют с первой пробы! Мягкие, сырные, с аппетитной хрустящей корочкой и горячей начинкой. Идеальный вариант для завтрака, перекуса или ужина, когда хочется чего-то вкусного и быстрого.

Ингредиенты

Кефир — 1 стакан (250 мл)

Мука пшеничная — 2 стакана (≈320 г)

Сыр твердый — 1 стакан (100 г)

Ветчина — 100 г

Сода — 0,5 ч. л.

Сахар — 0,5 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Масло сливочное — для жарки

Приготовление

В кефир добавьте соль, соду, сахар, ветчину, порезанную кубиком, и тертый сыр. Перемешайте, всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Разделите его на 6–8 частей, скатайте шарики. Каждый шарик раскатайте в лепешку. Обжаривайте на разогретом сливочном масле по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистого цвета. Подавайте горячими.

