Сырные круассаны за 20 минут из слоеного теста: хрустящая закуска вкуснее бутербродов

Если в морозилке лежит слоеное тесто — считайте, быстрый перекус уже у вас в кармане. Эти круассаны готовятся буквально за считаные минуты, а результат — ароматная выпечка с тянущейся сырной начинкой. Отличный вариант к чаю или кофе, когда хочется чего-то вкусного без лишних усилий.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто — 250–300 г;
  • ветчина — 130 г;
  • сливочный сыр — 100 г;
  • твердый сыр — 120 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • яйцо — 1 шт.

Приготовление:

Слоеное тесто заранее разморозьте и слегка раскатайте. Вырежьте круг и разделите его на 8 треугольников, как пиццу. На широкую часть каждого кусочка выложите начинку: сначала ветчину, затем сливочный сыр с чесноком, сверху — тертый сыр.

Аккуратно сверните заготовки в круассаны, выложите на противень и смажьте взбитым яйцом. По желанию можно добавить щепотку сушеных трав для аромата.

Выпекайте при 180 °C около 20 минут до золотистой корочки. Подавайте горячими — снаружи они будут хрустящими, а внутри — нежными и сочными.

Ранее сообщалось, что свекла может раскрыться совсем по-новому, если приготовить из нее нежный крем-суп. Он получается ярким, густым и с мягким сливочным вкусом.

Марина Макарова
