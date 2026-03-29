Сырные круассаны за 20 минут из слоеного теста: хрустящая закуска вкуснее бутербродов

Если в морозилке лежит слоеное тесто — считайте, быстрый перекус уже у вас в кармане. Эти круассаны готовятся буквально за считаные минуты, а результат — ароматная выпечка с тянущейся сырной начинкой. Отличный вариант к чаю или кофе, когда хочется чего-то вкусного без лишних усилий.

Ингредиенты:

слоеное тесто — 250–300 г;

ветчина — 130 г;

сливочный сыр — 100 г;

твердый сыр — 120 г;

чеснок — 2 зубчика;

яйцо — 1 шт.

Приготовление:

Слоеное тесто заранее разморозьте и слегка раскатайте. Вырежьте круг и разделите его на 8 треугольников, как пиццу. На широкую часть каждого кусочка выложите начинку: сначала ветчину, затем сливочный сыр с чесноком, сверху — тертый сыр.

Аккуратно сверните заготовки в круассаны, выложите на противень и смажьте взбитым яйцом. По желанию можно добавить щепотку сушеных трав для аромата.

Выпекайте при 180 °C около 20 минут до золотистой корочки. Подавайте горячими — снаружи они будут хрустящими, а внутри — нежными и сочными.

