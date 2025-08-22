Сырные блины с укропом! Едим со сметаной, маслом или с любой начинкой

Сырные блины с укропом! Едим со сметаной, маслом или с любой начинкой Идеальный завтрак для всей семьи! Эти нежные, ароматные блины с сыром и свежей зеленью покорят вас с первой пробы. Готовятся за считаные минуты, а исчезают со стола еще быстрее. Подавайте их горячими!

Ингредиенты

Молоко — 375 мл (1,5 стакана)

Яйцо — 2 шт.

Мука — 160 г (1 стакан)

Сыр твердый — 150 г

Укроп свежий — 3-4 веточки

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление

В глубокой миске смешайте теплое молоко, яйца, соль и сахар, взбейте венчиком до однородности. Постепенно введите просеянную муку с разрыхлителем, тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков. Добавьте сыр, натертый на мелкой терке, мелко порубленный укроп и растительное масло, еще раз хорошо перемешайте тесто. Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее маслом и выпекайте блины на среднем огне, выливая тесто половником и распределяя его по дну. Обжаривайте с обеих сторон до румяной золотистой корочки. Готовые горячие блины смажьте сливочным маслом и подавайте сразу же.

