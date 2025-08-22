Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 08:00

Сырные блины с укропом! Едим со сметаной, маслом или с любой начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырные блины с укропом! Едим со сметаной, маслом или с любой начинкой Идеальный завтрак для всей семьи! Эти нежные, ароматные блины с сыром и свежей зеленью покорят вас с первой пробы. Готовятся за считаные минуты, а исчезают со стола еще быстрее. Подавайте их горячими!

Ингредиенты

  • Молоко — 375 мл (1,5 стакана)
  • Яйцо — 2 шт.
  • Мука — 160 г (1 стакан)
  • Сыр твердый — 150 г
  • Укроп свежий — 3-4 веточки
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте теплое молоко, яйца, соль и сахар, взбейте венчиком до однородности. Постепенно введите просеянную муку с разрыхлителем, тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков. Добавьте сыр, натертый на мелкой терке, мелко порубленный укроп и растительное масло, еще раз хорошо перемешайте тесто.
  2. Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее маслом и выпекайте блины на среднем огне, выливая тесто половником и распределяя его по дну. Обжаривайте с обеих сторон до румяной золотистой корочки. Готовые горячие блины смажьте сливочным маслом и подавайте сразу же.

Ранее мы готовили шоколадный блин за 10 минут! Вкусный завтрак с творожной начинкой.

блины
сыр
укроп
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии нашли весомую причину прекратить помощь Украине
Вассерман назвал «самую долгоиграющую» катастрофу, созданную Хрущевым
Экс-замминистра Минобороны отверг обвинения в коррупции и мошенничестве
Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Строительство моста превратилось в кошмар из-за оборвавшегося троса
Россиянам запретили делиться секретами обмана коммунальных счетчиков
В российском городе появилась улица в честь Балабанова
В Китае раскрыли причину отказа Киева от нейтральных гарантов безопасности
«Запад в шоке»: глава Ростеха раскрыл темпы поставки оружия в войска
Сенатор нашел способ улучшить рождаемость и повысить доступность жилья
«Ранит всех, кто рядом»: ВСУ начали чаще применять негуманное оружие в ЛНР
Российские шахматисты получили золотые медали на Всемирной олимпиаде
ВСУ лишили «глаз с воздуха», удар по цеху: новости СВО на утро 22 августа
Мошенники обманывают с помощью поддельных QR-кодов: как распознать фейк
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 августа
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
«Продвинулись севернее Торского»: раскрыты новые успехи ВС России в ДНР
Названа страна на Ближнем Востоке, которую полюбили туристы из России
Силы ПВО ликвидировали 54 дрона над восемью регионами России
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 августа: инфографика
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.