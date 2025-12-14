Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Сырная тарелка — это банально. Делаю рулетики с грушей, грецким орехом и дорблю. Изысканно, а готовится за 5 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сырная тарелка, безусловно, элегантный вариант, но для повседневного угощения или неожиданных гостей хочется чего-то более оригинального и собранного. Решением станут эти изысканные рулетики, в которых соединились сладость спелой груши, пикантная солоноватость благородного сыра с плесенью и глубокий аромат поджаренного грецкого ореха. Это идеальный гастрономический аккорд, который звучит по-ресторанному сложно, но создается буквально за пять минут. Блюдо получается невероятно эффектным, с ярким контрастом текстур и вкусов, и моментально исчезает со стола, оставляя впечатление настоящего кулинарного волшебства.

Для приготовления потребуется: 1 большой лист тонкого армянского лаваша, 100 г сливочного сыра (типа филадельфия), 70–80 г сыра с голубой плесенью (дорблю или аналоги), 1 спелая, но упругая груша, 30 г ядер грецких орехов, 1 чайная ложка жидкого меда.

Лаваш разложите на рабочей поверхности. Равномерно и не слишком толсто распределите по нему сливочный сыр. Сыр дорблю аккуратно раскрошите пальцами на небольшие кусочки и рассыпьте его поверх сливочной основы. Грушу вымойте, удалите сердцевину и нарежьте очень тонкими дольками. Выложите дольки груши в один слой. Грецкие орехи мелко порубите ножом и слегка подсушите на сухой сковороде до усиления аромата, затем посыпьте ими будущую начинку. Для завершения вкуса можно сбрызнуть все тонкой струйкой меда. Плотно сверните лаваш в тугой рулет, заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник на 15–20 минут, чтобы он немного схватился. Перед подачей остро заточенным ножом нарежьте рулет на порционные кусочки толщиной 2–3 см.

