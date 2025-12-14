Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 06:07

Ретрозакуска из сыра «Дружба» и яйца — пара минут, и на столе лучшая намазка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда нужно приготовить что-то на завтрак, для бутербродов к столу или начинку для рулетов, этот рецепт спасает всегда. Один замес — и несколько вариантов блюд готово.

Для этой ретрозакуски мне понадобится: вареные яйца (5 шт.), плавленый сыр «Дружба» (3 шт.), чеснок (2–3 зубчика), майонез, соль. По желанию — сырая морковь и свежая зелень.

Плавленый сыр и охлажденные вареные яйца натираю на мелкой терке — это ключ к идеально нежной и однородной текстуре, без крупных кусочков. Чеснок либо тру на самой мелкой терке, либо пропускаю через пресс. Если добавляю морковь для сладости и хруста, тру ее на мелкой терке. Зелень мелко шинкую. Соединяю все ингредиенты в глубокой миске. Заправляю майонезом — начинаю с 2–3 столовых ложек и перемешиваю. Майонеза нужно ровно столько, чтобы масса стала пластичной и легко намазывалась, но не была жидкой. Солю по вкусу, помня, что сыр и майонез уже достаточно соленые. Даю намазке настояться в холодильнике 15–20 минут, чтобы вкусы соединились. Использую для бутербродов, как начинку для лаваша или просто как салат.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Морковь и апельсин — идеальный дуэт: готовлю такой кекс регулярно — быстрый рецепт для вкусного результата
Общество
Морковь и апельсин — идеальный дуэт: готовлю такой кекс регулярно — быстрый рецепт для вкусного результата
Намазка из тыквы и взбитой феты: яркий десерт к чаю или закуска для фуршета — готовлю по этому рецепту
Общество
Намазка из тыквы и взбитой феты: яркий десерт к чаю или закуска для фуршета — готовлю по этому рецепту
Съедаются еще до боя курантов: обалденные язычки из баклажанов на закуску на Новый год
Общество
Съедаются еще до боя курантов: обалденные язычки из баклажанов на закуску на Новый год
Клюква, апельсин и корица — топ-трио для согревающего и полезного чая: вот как готовлю лучший зимний напиток
Общество
Клюква, апельсин и корица — топ-трио для согревающего и полезного чая: вот как готовлю лучший зимний напиток
Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат
Общество
Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат
еда
рецепты
закуски
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Напрасно пугает людей»: на Западе высмеяли новый выпад Рютте в адрес РФ
«Ситуация безнадежна»: в США сделали заявление о конфликте на Украине
Погода в Москве и Петербурге 15–21 декабря: когда ждать лютых холодов
Банк не выдает кредитку: чем ее заменить, если не хватает на Новый год
Бойцы ВСУ под Новогородовкой перешли на сторону ВС России
Озвучено, сколько денег россияне потратят на новогодний стол
ВСУ лишились пяти «птичек» типа «Баба-яга» в Запорожской области
ПВО сбила на подлете к Москве дрон ВСУ
Крупные аэропорты в Москве и Подмосковье закрылись для полетов самолетов
В ООН осудили захват танкера у берегов Венесуэлы
Забудьте о канапе! Новогодний хит — трубочки из лаваша а-ля пицца
«Они безбашенные»: цыгане присоединились к рейдам ТЦК в Одессе
Российский голкипер в составе ПСЖ пропустил два мяча в матче с «Метцем»
В Госдуме «ополчились» на детский напиток
Валютные вклады обесценились, но есть нюанс: стоит ли отказаться от доллара
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 декабря
Врач объяснила, почему в самолете хочется томатный сок
Опрошенные россияне раскрыли свои зарплатные ожидания
Украина удерживает почти 500 политзаключенных в своих тюрьмах
Почему снится облысение: важные знаки для каждого
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.