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24 июля 2025 в 11:23

Сыр своими руками: как заморозить кефир и удивиться результату

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если хотите приготовить что-то по-настоящему нежное и полезное, попробуйте домашний творожный сыр из обычного кефира. Он получается мягким, натуральным и универсальным: подходит и для бутербродов, и для салатов, и даже как основа для кремов в десертах. Минимум усилий — максимум пользы и вкуса. Этот рецепт стоит сохранить и повторить.

Ингредиенты на 4 порции

  • Кефир 2,5–3,2% — 900 мл

Как приготовить домашний творожный сыр

1. Выбираем правильный кефир

Для качественного сыра берите кефир жирностью 2,5–3,2% и минимальным составом: только молоко и закваска. Натуральный кефир имеет срок хранения не более 7–14 дней.

2. Заморозьте кефир

Марлю сложите в 8–10 слоев и застелите ею глубокую форму так, чтобы свисали края. Влейте кефир, закройте крышкой и уберите в морозильник на 5–7 часов до полной заморозки.

3. Дайте сыру «созреть»

Замороженный кефир достаньте из формы вместе с марлей, переложите в дуршлаг, установленный над миской. Накройте марлей и оставьте размораживаться при комнатной температуре 5–7 часов. По желанию можно установить небольшой грузик, чтобы сыр стал плотнее.

4. Готово

После размораживания у вас получится около 400 г нежного сыра и немного сыворотки. Храните сыр в закрытой таре в холодильнике не более 5 дней.

Совет: домашний творожный сыр можно приправить солью, специями и зеленью или оставить натуральным. Отлично подходит для полезных бутербродов, легких закусок и воздушных кремов к десертам.

Попробуйте и убедитесь сами — такой сыр проще, чем кажется, и вкуснее, чем ожидаете.

Когда в доме появляется много разных колбас, я понимаю — пора варить солянку. Этот суп всегда получается сытным, ярким и с таким ароматом, что сбегаются даже те, кто «не голоден».

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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