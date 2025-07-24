Сыр своими руками: как заморозить кефир и удивиться результату

Если хотите приготовить что-то по-настоящему нежное и полезное, попробуйте домашний творожный сыр из обычного кефира. Он получается мягким, натуральным и универсальным: подходит и для бутербродов, и для салатов, и даже как основа для кремов в десертах. Минимум усилий — максимум пользы и вкуса. Этот рецепт стоит сохранить и повторить.

Ингредиенты на 4 порции

Кефир 2,5–3,2% — 900 мл

Как приготовить домашний творожный сыр

1. Выбираем правильный кефир

Для качественного сыра берите кефир жирностью 2,5–3,2% и минимальным составом: только молоко и закваска. Натуральный кефир имеет срок хранения не более 7–14 дней.

2. Заморозьте кефир

Марлю сложите в 8–10 слоев и застелите ею глубокую форму так, чтобы свисали края. Влейте кефир, закройте крышкой и уберите в морозильник на 5–7 часов до полной заморозки.

3. Дайте сыру «созреть»

Замороженный кефир достаньте из формы вместе с марлей, переложите в дуршлаг, установленный над миской. Накройте марлей и оставьте размораживаться при комнатной температуре 5–7 часов. По желанию можно установить небольшой грузик, чтобы сыр стал плотнее.

4. Готово

После размораживания у вас получится около 400 г нежного сыра и немного сыворотки. Храните сыр в закрытой таре в холодильнике не более 5 дней.

Совет: домашний творожный сыр можно приправить солью, специями и зеленью или оставить натуральным. Отлично подходит для полезных бутербродов, легких закусок и воздушных кремов к десертам.

Попробуйте и убедитесь сами — такой сыр проще, чем кажется, и вкуснее, чем ожидаете.

Когда в доме появляется много разных колбас, я понимаю — пора варить солянку. Этот суп всегда получается сытным, ярким и с таким ароматом, что сбегаются даже те, кто «не голоден».