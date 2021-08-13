Сына Фургала сняли с выборов в Госдуму

Сыну экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антону отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Об этом говорится в Instagram местной избирательной комиссии.

Эксперты посчитали недостоверными или недействительными 48,2% проверенных подписей.

Сам Фургал рассказал Znak.com, что из 2864 снятых подписей только 255 были признаны недействительными «по объективным причинам». Общий процент брака составил 18% при максимуме в 5%.

Я считаю, что это политическое решение. Мы сейчас с командой обсудим, что делать. Буду обжаловать и бороться, — подчеркнул он.

Антон Фургал хотел баллотироваться в парламент по 70-му одномандатному округу в качестве самовыдвиженца. Он покинул ЛДПР, в которой состоял, так как партия не сделала ничего «кроме пиара», чтобы помочь его отцу.

Ранее политолог Александр Кынев составил доклад, согласно которому в 29 одномандатных округах кандидаты от «Единой России» могут проиграть своим соперникам на выборах в Госдуму из-за конкурентной ситуации. Один из этих округов — Комсомольский в Хабаровском крае, где Антон Фургал планировал бороться с единороссом Павлом Симигиным. В этом округе есть «мощная поддержка» Сергея Фургала, от него политик избрался депутатом в 2016 году.