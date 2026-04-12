12 апреля 2026 в 07:00

Свекла «по-ленивому» зашла на ура — салат, который сметают первым и просят рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда хочется чего-то проще классического винегрета, но не менее вкусного и яркого. Этот свекольный салат — как раз такой вариант: минимум ингредиентов, максимум вкуса и никакой лишней возни. А главная фишка — быстрая домашняя заправка, которая делает блюдо по-настоящему сочным.

Ингредиенты:

  • свекла отварная — 1 шт.;
  • яблоко кислое — 1 шт.;
  • грецкие орехи — 30 г;
  • сок 1/2 лимона;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление

Свеклу удобно взять уже готовую — так вы сэкономите время. Натрите ее на крупной терке прямо в миску. Яблоко натрите так же и сразу смешайте со свеклой, чтобы не потемнело. Орехи слегка измельчите ножом и, если есть минутка, подсушите на сухой сковороде — вкус станет насыщеннее.

Для заправки просто смешайте лимонный сок, соль, сахар и масло. Полейте салат, аккуратно перемешайте — и готово. Получается свежо, слегка хрустяще и очень гармонично. Отличный вариант, когда нужно быстро собрать вкусный ужин или удивить гостей без лишней суеты.

Ранее сообщалось, что эта капуста — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется вкусной закуски без долгих заготовок.

Проверено редакцией
3 творожные пасхи на скорую руку! Когда нет времени: готовы всего за час
Семья и жизнь
3 творожные пасхи на скорую руку! Когда нет времени: готовы всего за час
Двое россиян взломали сеть ресторана ради скидок на бургеры
Москва
Двое россиян взломали сеть ресторана ради скидок на бургеры
Повар назвал неочевидную проблему питания космонавтов на орбите
Общество
Повар назвал неочевидную проблему питания космонавтов на орбите
Завернули грудку в бумагу — и на сковородку: мягче не придумаешь, а масла нет вообще
Общество
Завернули грудку в бумагу — и на сковородку: мягче не придумаешь, а масла нет вообще
Вкуснее пиццы, проще пирога: завернули в лаваш — и приятного аппетита. Топовые улитки с беконом
Общество
Вкуснее пиццы, проще пирога: завернули в лаваш — и приятного аппетита. Топовые улитки с беконом
Марина Макарова
М. Макарова
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

