Свекла «по-ленивому» зашла на ура — салат, который сметают первым и просят рецепт

Иногда хочется чего-то проще классического винегрета, но не менее вкусного и яркого. Этот свекольный салат — как раз такой вариант: минимум ингредиентов, максимум вкуса и никакой лишней возни. А главная фишка — быстрая домашняя заправка, которая делает блюдо по-настоящему сочным.

Ингредиенты:

свекла отварная — 1 шт.;

яблоко кислое — 1 шт.;

грецкие орехи — 30 г;

сок 1/2 лимона;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление

Свеклу удобно взять уже готовую — так вы сэкономите время. Натрите ее на крупной терке прямо в миску. Яблоко натрите так же и сразу смешайте со свеклой, чтобы не потемнело. Орехи слегка измельчите ножом и, если есть минутка, подсушите на сухой сковороде — вкус станет насыщеннее.

Для заправки просто смешайте лимонный сок, соль, сахар и масло. Полейте салат, аккуратно перемешайте — и готово. Получается свежо, слегка хрустяще и очень гармонично. Отличный вариант, когда нужно быстро собрать вкусный ужин или удивить гостей без лишней суеты.

