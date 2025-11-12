Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 06:01

Свекла и яблоки в одной банке: готовлю эту икру постоянно — превращает простые бутерброды в деликатес

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кажется, что свекла и яблоки — неожиданный дуэт для закуски, но именно их сочетание создает тот самый баланс сладости и кислинки, который делает икру такой особенной.

Для икры мне понадобится: свекла (700 г), яблоки кислых сортов (400 г), морковь (150 г), растительное масло (4 ст. л.), уксусная эссенция (1 ч. л.), сахар (1 ст. л.), соль (1 ч. л.).

Свеклу и морковь очищаю и натираю на крупной терке. В кастрюле с толстым дном разогреваю растительное масло. Выкладываю овощи, добавляю соль и сахар. Тушу на среднем огне под крышкой 15–20 минут, периодически помешивая. Свекла должна стать мягкой, но не развариться. Яблоки очищаю от кожуры и семян, нарезаю небольшими кубиками. Добавляю яблоки к овощам и томлю еще 10 минут без крышки, чтобы испарилась лишняя влага. В самом конце вливаю уксусную эссенцию и тщательно перемешиваю. Горячую икру сразу раскладываю по стерильным банкам и закатываю. Переворачиваю банки вверх дном и укутываю одеялом до полного остывания. Храню в прохладном месте. Подаю охлажденной с черным хлебом или как гарнир к мясу.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
рецепты
яблоки
свекла
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
