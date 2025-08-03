Свекла и сыр: идеальный дуэт для сытного перекуса

Свекольный салат с сыром — простой и полезный перекус. Нежная свекла, ароматный чеснок и сыр создают идеальный вкус. Готовится быстро, а результат радует всех за столом.
Ингредиенты:
- свекла — 300 г;
- сыр — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- майонез — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Свеклу отварить или запечь, остудить.
- Яйца сварить вкрутую.
- Свеклу, сыр и яйца натереть на крупной терке.
- Добавить измельченный чеснок, майонез, посолить и поперчить.
- Тщательно перемешать и дать настояться в холодильнике минимум 30 минут.
Подавать охлажденным — сытный и вкусный салат готов!
Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.