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03 августа 2025 в 10:21

Свекла и сыр: идеальный дуэт для сытного перекуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свекольный салат с сыром — простой и полезный перекус. Нежная свекла, ароматный чеснок и сыр создают идеальный вкус. Готовится быстро, а результат радует всех за столом.

Ингредиенты:

  • свекла — 300 г;
  • сыр — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Свеклу отварить или запечь, остудить.
  2. Яйца сварить вкрутую.
  3. Свеклу, сыр и яйца натереть на крупной терке.
  4. Добавить измельченный чеснок, майонез, посолить и поперчить.
  5. Тщательно перемешать и дать настояться в холодильнике минимум 30 минут.

Подавать охлажденным — сытный и вкусный салат готов!

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

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свекла
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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