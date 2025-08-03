Свекла и сыр: идеальный дуэт для сытного перекуса

Свекла и сыр: идеальный дуэт для сытного перекуса

Свекольный салат с сыром — простой и полезный перекус. Нежная свекла, ароматный чеснок и сыр создают идеальный вкус. Готовится быстро, а результат радует всех за столом.

Ингредиенты:

свекла — 300 г;

сыр — 100 г;

яйца — 2 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Свеклу отварить или запечь, остудить. Яйца сварить вкрутую. Свеклу, сыр и яйца натереть на крупной терке. Добавить измельченный чеснок, майонез, посолить и поперчить. Тщательно перемешать и дать настояться в холодильнике минимум 30 минут.

Подавать охлажденным — сытный и вкусный салат готов!

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