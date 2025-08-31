Этот маленький секрет превратит котлеты в настоящий шедевр

Куриные котлеты с плавленым сыром — это блюдо, которое сочетает в себе нежное мясо и ароматную сырную начинку, создающую эффект «сырного фонтана» при разрезании. Всего 30 минут приготовления — и вы получаете сочные, мягкие котлеты, которые идеально подходят как для будничного ужина, так и для приема гостей. Это блюдо готовится просто, но результат впечатляет даже искушенных гурманов.

500 г куриного фарша смешивают с 1 яйцом, 2 ст. л. майонеза, 3 ст. л. манки, 1 мелко нарезанной луковицей, солью, перцем и специями. Фарш оставляют на 15 минут для набухания манки. 2 плавленых сырка нарезают кубиками. Из фарша формируют лепешки, в центр которых выкладывают сыр, аккуратно залепляют и обваливают в панировочных сухарях. Котлеты обжаривают на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки, затем тушат под крышкой 5–7 минут.

Готовые котлеты получаются нежными внутри, с хрустящей корочкой и расплавленной сырной начинкой. Они отлично сочетаются с картофельным пюре, гречкой или свежими овощами. Этот рецепт можно разнообразить, добавляя в начинку зелень, грибы или ветчину. Такие котлеты обязательно станут любимым блюдом всей семьи и частым гостем на вашем столе.

