День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 14:29

Этот маленький секрет превратит котлеты в настоящий шедевр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные котлеты с плавленым сыром — это блюдо, которое сочетает в себе нежное мясо и ароматную сырную начинку, создающую эффект «сырного фонтана» при разрезании. Всего 30 минут приготовления — и вы получаете сочные, мягкие котлеты, которые идеально подходят как для будничного ужина, так и для приема гостей. Это блюдо готовится просто, но результат впечатляет даже искушенных гурманов.

500 г куриного фарша смешивают с 1 яйцом, 2 ст. л. майонеза, 3 ст. л. манки, 1 мелко нарезанной луковицей, солью, перцем и специями. Фарш оставляют на 15 минут для набухания манки. 2 плавленых сырка нарезают кубиками. Из фарша формируют лепешки, в центр которых выкладывают сыр, аккуратно залепляют и обваливают в панировочных сухарях. Котлеты обжаривают на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки, затем тушат под крышкой 5–7 минут.

Готовые котлеты получаются нежными внутри, с хрустящей корочкой и расплавленной сырной начинкой. Они отлично сочетаются с картофельным пюре, гречкой или свежими овощами. Этот рецепт можно разнообразить, добавляя в начинку зелень, грибы или ветчину. Такие котлеты обязательно станут любимым блюдом всей семьи и частым гостем на вашем столе.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
котлеты
рецепты
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дзюба получил травму в матче и играл с перебинтованной головой
В Госдуме озвучили максимальную стоимость подарка для учителей
В Китае установили самую мощную ветряную турбину в мире
Си Цзиньпин с супругой устроили банкет для лидеров стран-членов ШОС
Россиянин тайком провел сына ночью в аквапарк, чтобы отметить день рождения
Массовое отравление людей алкоголем в Балахне: что известно, суррогат
Мировые лидеры сделали совместное фото на саммите ШОС
Женщина сорвалась с 90-метровой высоты в попытке сделать яркое селфи
Священника мобилизовали прямо после отпевания бойца ВСУ
«Искренние запросы народа»: лидер Индонезии принял требования протестующих
В Нижегородской области возбудили уголовное дело после отравления алкоголем
Военэксперт ответил, откуда у ВСУ запрещенные самораскрывающиеся пули
Поляки устроили израильтянам враждебный прием на чемпионате Европы
Украинский дрон целенаправленно атаковал машину скорой помощи
Зарубин назвал необычную деталь встречи Путина в Китае
30 секретов и главных ошибок при заготовке огурцов на зиму
Дипломаты трех стран почтили память конвоев в Архангельске времен ВОВ
Политолог предсказал судьбу Европы при вводе войск НАТО на Украину
Пироги с яблоками: 7 идей для рачительных хозяек
Как взбодриться без кофе: 15 эффективных способов
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.