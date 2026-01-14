Атака США на Венесуэлу
Сварите яйца и натрите сыр: быстрые лавашные конвертики спасают всегда — вкусный перекус

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда нужно приготовить что-то быстрое и сытное из простых продуктов, эти лавашные конвертики выручают безотказно. Минимум времени, никакой духовки — и уже через несколько минут на столе румяный перекус с нежной начинкой. Отличный вариант для завтрака, перекуса или «гостей на пороге».

Ингредиенты: лаваш — 1–2 шт., яйца варёные — 5 шт., сыр — 150 г, зелёный лук — по вкусу, сметана 20% — 2 ст. л., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: яйца очистите и натрите на крупной тёрке. Сыр также натрите, зелёный лук мелко нарежьте. В миске соедините яйца, сыр и лук, добавьте сметану, соль и перец. Хорошо перемешайте — начинка должна получиться нежной и сочной. Лаваш нарежьте на прямоугольники или квадраты. Выложите начинку ближе к краю каждого кусочка и сверните аккуратными конвертиками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжаривайте конвертики на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими — с хрустящим лавашем и тягучей сырной начинкой. Эти конвертики действительно спасают всегда.

Ранее мы делились рецептом картофельных котлет с грибной подливкой. Сытно, бюджетно и очень по-домашнему.

