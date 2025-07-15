Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 19:00

Суп сырный с грибами и курицей — кто не попробует, тот многое потеряет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот сырный суп с грибами и курицей — простой, но очень вкусный и сытный вариант для обеда. Его часто подают в кафе возле офисов, и он заслуженно пользуется популярностью. Приготовить его легко и быстро — идеальный вариант для домашнего меню.

Ингредиенты на 1,5 литра

  • Шампиньоны (крупные) — 3 шт.
  • Картофель (средний) — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Плавленый сыр — 100 г
  • Куриная голень — 1 шт.
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Зеленый лук — для подачи
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Зелень — по желанию

Приготовление

  1. Куриную голень очистите, залейте водой и варите 10–15 минут.
  2. Нарежьте картофель кубиками, добавьте в кастрюлю и варите 15 минут.
  3. Мелко нарежьте лук, натрите морковь на крупной терке.
  4. Очистите грибные шляпки, порежьте небольшими кусочками. Обжарьте грибы с луком и морковью на оливковом масле.
  5. Отделите куриное мясо от кости, нарежьте или разберите на волокна. Натрите плавленый сыр.
  6. Добавьте в суп курицу, сыр, чеснок и обжаренные овощи. Варите на слабом огне, постоянно помешивая, пока сыр полностью не растворится, — около 10 минут. Посолите и поперчите по вкусу.
  7. Выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и дайте супу настояться 10–15 минут.

Подавайте суп с сухариками или гренками, посыпав зелёным луком или любимой зеленью.

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Откаты, бегство брата, Ермак: кто такая новый премьер Украины Свириденко
Орбан проиллюстрировал примером царящее на Украине беззаконие
Топовая закуска: рецепт кабачков на зиму «Татарская песня» — вы обалдеете
В ПМР оценили угрозу складам боеприпасов в Колбасне из-за Молдавии
В ФРГ усомнились в способности Patriot помочь Украине
В Петербурге хотят поднять штрафы для одной категории водителей
Мигрантов в России призывают к восстанию? Кто хочет создать «Москвабад»
Российским спортсменам запретили носить георгиевскую ленточку
Путин переиграл Трампа, США в ужасе, провокация мигрантов: что будет дальше
Назван неожиданный союзник Украины в Белом доме
Молдавию вооружат до зубов: НАТО готовит плацдарм для удара по РФ
Уолтц ответил на вопрос о наказании за утечку секретных данных в Signal
Бабушка, дедушка и внук умерли при ремонте подвала
Депутат показал, как закупиться на тысячу рублей и вызвал народный гнев
На Украине рассказали о внезапной пользе от ядерной войны
Юрист раскрыл, что грозит Вяземскому за фразу про дураков и Липецк
Опубликовано видео задержания начальника полиции нижегородского аэропорта
Один из союзников Украины отказался закупать для нее оружие
Налоговый вычет для некоторых россиян увеличат до 1 млн рублей
Искусственный интеллект в быту: 10 способов использовать ИИ каждый день
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.