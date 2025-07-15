Суп сырный с грибами и курицей — кто не попробует, тот многое потеряет

Этот сырный суп с грибами и курицей — простой, но очень вкусный и сытный вариант для обеда. Его часто подают в кафе возле офисов, и он заслуженно пользуется популярностью. Приготовить его легко и быстро — идеальный вариант для домашнего меню.
Ингредиенты на 1,5 литра
- Шампиньоны (крупные) — 3 шт.
- Картофель (средний) — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Плавленый сыр — 100 г
- Куриная голень — 1 шт.
- Соль, черный перец — по вкусу
- Зеленый лук — для подачи
- Чеснок — 1 зубчик
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Зелень — по желанию
Приготовление
- Куриную голень очистите, залейте водой и варите 10–15 минут.
- Нарежьте картофель кубиками, добавьте в кастрюлю и варите 15 минут.
- Мелко нарежьте лук, натрите морковь на крупной терке.
- Очистите грибные шляпки, порежьте небольшими кусочками. Обжарьте грибы с луком и морковью на оливковом масле.
- Отделите куриное мясо от кости, нарежьте или разберите на волокна. Натрите плавленый сыр.
- Добавьте в суп курицу, сыр, чеснок и обжаренные овощи. Варите на слабом огне, постоянно помешивая, пока сыр полностью не растворится, — около 10 минут. Посолите и поперчите по вкусу.
- Выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и дайте супу настояться 10–15 минут.
Подавайте суп с сухариками или гренками, посыпав зелёным луком или любимой зеленью.
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