Суп сырный с грибами и курицей — кто не попробует, тот многое потеряет

Суп сырный с грибами и курицей — кто не попробует, тот многое потеряет

Этот сырный суп с грибами и курицей — простой, но очень вкусный и сытный вариант для обеда. Его часто подают в кафе возле офисов, и он заслуженно пользуется популярностью. Приготовить его легко и быстро — идеальный вариант для домашнего меню.

Ингредиенты на 1,5 литра

Шампиньоны (крупные) — 3 шт.

Картофель (средний) — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Плавленый сыр — 100 г

Куриная голень — 1 шт.

Соль, черный перец — по вкусу

Зеленый лук — для подачи

Чеснок — 1 зубчик

Оливковое масло — 1 ст. л.

Зелень — по желанию

Приготовление

Куриную голень очистите, залейте водой и варите 10–15 минут. Нарежьте картофель кубиками, добавьте в кастрюлю и варите 15 минут. Мелко нарежьте лук, натрите морковь на крупной терке. Очистите грибные шляпки, порежьте небольшими кусочками. Обжарьте грибы с луком и морковью на оливковом масле. Отделите куриное мясо от кости, нарежьте или разберите на волокна. Натрите плавленый сыр. Добавьте в суп курицу, сыр, чеснок и обжаренные овощи. Варите на слабом огне, постоянно помешивая, пока сыр полностью не растворится, — около 10 минут. Посолите и поперчите по вкусу. Выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и дайте супу настояться 10–15 минут.

Подавайте суп с сухариками или гренками, посыпав зелёным луком или любимой зеленью.

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