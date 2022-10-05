Суд отказался заочно арестовывать Овсянникову Басманный суд отказался заочно арестовывать экс-редактора Первого канала Овсянникову

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Марина Овсянникова

Басманный суд Москвы не удовлетворил ходатайство следствия заочно арестовать экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову, сообщает ТАСС. Ранее журналистка сбежала из-под домашнего ареста и была объявлена МВД в уголовный розыск.

Суд не смог вынести решение по ходатайству СК об ужесточении Овсянниковой М.В. меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей​, — рассказал источник агентства.

В середине августа Овсянникову отправили под домашний арест по делу о дискредитации армии РФ. Мера пресечения действовала до 9 октября. Ей может грозить до 10 лет тюрьмы. Журналистка сбежала из-под домашнего ареста ночью 1 октября. Она скрылась в неизвестном направлении вместе с 11-летней дочерью.

В марте этого года в «Останкино» произошел скандал. Овсянникова появилась в прямом эфире новостного блока на Первом канале с антивоенным плакатом. После этого поступка ей пришлось покинуть страну. Экс-редактор Первого канала уехала в Германию, однако она тяжело переживала разрыв с семьей и вернулась в Россию.