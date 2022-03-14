Девушку с антивоенным плакатом на Первом канале доставили в ОВД

Полиция задержала девушку, вышедшую в прямой эфир программы «Время на Первом канале» с антивоенным плакатом. Об этом сообщил в своём Telegram-канале правозащитник Павел Чиков.

За выход в эфир программы «Время» на Первом канале полиция задержала Марину Овсянникову, редактора Первого канала. Она доставлена в ОВД «Останкино» Москвы, — написал Чиков.

По его словам, предположительно, в отношении задержанной составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

К задержанной выехал адвокат, добавил Чиков.

Ранее в соцсетях появился фрагмент записи прямого эфира программы «Время» от 14 марта. На кадрах за спиной ведущей Екатерины Андреевой появляется девушка с антивоенным плакатом. Она находилась в кадре всего несколько секунд.