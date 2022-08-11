Овсянникову отправили под домашний арест по делу о фейках Суд Москвы отправил экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову под домашний арест до 9 октября

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Марина Овсянникова

↵Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, обвиняемая в распространении фейков про российскую армию, отправлена под домашний арест, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Басманного суда Москвы. Уголовное дело было возбуждено после того, как журналистка устроила пикет на Софийской набережной столицы 15 июля. Овсянниковой может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, — огласила решение судья.

Ранее Овсянникову дважды штрафовали по делу о дискредитации российских военных. В первый раз ее обязали выплатить 50 тысяч рублей из-за высказываний о спецоперации на Украине у Басманного суда, где тогда проходили слушания по делу Ильи Яшина, во второй раз — 40 тысяч рублей за пост в социальной сети.

Овсянникова прославилась из-за акции протеста во время вечернего выпуска новостей в эфире Первого канала. Журналистка появилась в кадре, держа в руках антивоенный плакат. Вскоре после инцидента полиция задержала Овсянникову, но позже отпустила. В середине марта она уволилась с канала по собственному желанию.