Журналистка Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста, похитив ребенка

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста ночью 1 октября, рассказал RT ее экс-супруг Игорь. Журналистка скрылась в неизвестном направлении не одна, а вместе с 11-летней дочерью.

Минувшей ночью моя бывшая жена покинула место, которое суд определил ей для домашнего ареста, и вместе с моей 11-летней дочерью скрылась в неизвестном направлении, — сообщил Овсянников.

Мужчина признался, что не знает, куда могла поехать его бывшая жена. С весны 2022 года журналистка в своих соцсетях сообщала, что хотела бы выехать с дочерью за рубеж. Овсянников же наложил запрет на вывоз ребенка. Кроме того, у девочки нет загранпаспорта.

Отец ребенка также сообщил, что 29 августа его бывшая супруга организовала похищение дочки. В течение месяца пятиклассница не ходит в школу, и мужчина не знает, где она находится.