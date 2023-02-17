Суд вынес вердикт по замене наказания Михаилу Ефремову Суд прекратил производство по ходатайству актера Ефремова о смягчении наказания

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил производство по ходатайству актера Михаила Ефремова, отбывающего тюремный срок по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, передает ТАСС. Деятелю культуры не будут заменять наказание на принудительные работы. Ефремов, ранее просивший о смягчении меры, после консультации с адвокатом передумал и решил отозвать свое ходатайство.

Суд постановил <...> прекратить производство по ходатайству, — сообщил представитель суда.

Ефремов попросил провести заседание суда без его участия, добавили в суде. Решение о его возможном привлечении к заседанию судья принял уже в ходе процесса.

Актер отозвал свое ходатайство добровольно. По словам артиста из заявления, которое зачитал судья, это решение он принял без давления с чьей-либо стороны.

Адвокат актера Юрий Падалко пояснил, что Ефремов отозвал ходатайство, так как счел его преждевременным. Просьба актера о смягчении наказания поступила в суд 23 января, но 13 февраля актер вдруг попросил прекратить производство.

В сентябре 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии по делу о гибели человека в результате дорожной аварии в центре Москвы. Позже Мосгорсуд сократил срок до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение ущерба.