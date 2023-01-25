Попросивший о смягчении приговора Ефремов сможет вернуться на сцену Адвокат Алешкин: после смягчения наказания актер Ефремов сможет снова играть в театре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов, попросивший на днях суд о смягчении наказания и замене реального лишения свободы принудительными работами, в случае освобождения из колонии сможет вернуться в театр и снова играть на сцене. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил бывший адвокат артиста Андрей Алешкин.

Алешкин напомнил, что приговоренные к такому виду наказания, как принудительные работы, живут в трудовых центрах — УФИЦ. Адвокат считает, что сначала Ефремова, скорее всего, могут перевести в региональный УФИЦ, а затем — в столичный, откуда актера, «вероятно, и будут освобождать окончательно».

Люди в УФИЦ фактически расконвоированы. У них есть телефонная связь, возможность общаться с родными, даже брать отпуск. Вид принудительных работ зависит от того, с какими учреждениями есть соглашение у УФИЦ и где сейчас есть потребность в работниках. Это могут быть строительные, столярные работы, санитаром в больницу могут взять. Одним словом, работа руками, тяжелая, не творческая. Интеллектуальных работ там, строго говоря, нет, — сказал юрист.

При этом закон не запрещает осужденному работать в других организациях, которые должны заключить соглашение с УФИЦ. По мнению Алешкина, в случае с Ефремовым это вполне может быть театр.

И тогда осужденный будет отбывать наказание, служа, например, в театре. Сейчас его, скорее всего, освободят и определят в УФИЦ, затем он переведется в Москву. А дальше, я думаю, что уже его друзья походатайствуют, чтобы было подписано такое соглашение с театром. И мы увидим Михаила Олеговича на сцене. Вряд ли Ефремова отправят работать грузчиком или дворником. Человеку почти 60 лет, ну какие [мести] улицы? Пусть возвращается на сцену, радует нас. Моё личное мнение, что Ефремов будет играть в театре. Но чуть позже. Я думаю, что всё должно у него получиться, — заключил Андрей Алешкин.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил NEWS.ru, что решение суда по поводу смягчения приговора Михаилу Ефремову зависит от наличия или отсутствия нарушений заключенным режима в колонии, а также от позиции исправительного учреждения, прокуратуры и суда.

О просьбе Ефремова, осужденного на 7,5 года колонии, смягчить наказание стало известно 23 января из материалов, переданных в производство судье Алексеевского районного суда Белгородской области.