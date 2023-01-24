Адвокат назвал два условия смягчения приговора Ефремову Адвокат Жорин: смягчение приговора Ефремову зависит от наличия нарушений, позиции ИК, суда и прокуратуры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Решение суда по поводу смягчения приговора отбывающему срок за смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову зависит от наличия или отсутствия нарушений заключенным режима в колонии, а также от позиции исправительного учреждения, прокуратуры и суда, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Ранее артист попросил заменить наказание в виде реального лишения свободы принудительными работами.

Решение суда зависит от того, были ли нарушения у Ефремова в период отбытия наказания. Второе — позиция исправительного учреждения, прокуратуры и внутреннее убеждение суда. Это основные факторы, которые в данной ситуации имеют значение при принятии решения, — рассказал Сергей Жорин.

О просьбе Ефремова, осужденного на 7,5 года колонии, смягчить наказание стало известно 23 января из материалов, переданных в производство судье Алексеевского районного суда Белгородской области.

Ефремов попал в аварию в Москве 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Largus. Сам артист почти не пострадал, а второй участник ДТП — Захаров — скончался в больнице от полученных травм. Ефремов в момент аварии был пьян. Осенью 2021 года Второй кассационный суд в Москве отказался смягчить приговор.