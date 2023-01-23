Осужденный за смертельное ДТП актер Ефремов попросил смягчить наказание Актер Ефремов попросил заменить ему тюремный срок на принудительные работы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Артист Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года колонии за смертельное ДТП, просит заменить наказание на принудительные работы, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, переданные в производство судье Алексеевского районного суда Белгородской области. Дата рассмотрения пока не назначена.

Ефремов Михаил Олегович <...> о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами, — говорится в материалах.

Ефремов попал в аварию в Москве 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Largus. Сам артист почти не пострадал, а второй участник ДТП — Захаров — скончался в больнице от полученных травм. Ефремов в момент аварии был пьян.

Осенью 2021 года Второй кассационный суд в Москве отказался смягчить приговор в виде семи с половиной лет лишения свободы Ефремову.

1 апреля 2021 года произошло ДТП с участием российского блогера Эдварда Била, за которое его приговорили к тюремному заключению сроком в один год и два месяца. В тот день автомобиль Audi RS6, за рулем которого находился пранкер, вылетел на встречную полосу, протаранив четыре транспортных средства. В результате серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, которая находилась в одной из машин.