Отмечается, что в отношении ретейлера начата процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Ранее компания находилась под процедурой наблюдения.
В октябре 2017 года главе компании Дмитрию Костыгину было предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным следствия, весной 2016-го Костыгин получил кредит в Сбербанке в размере одного миллиарда рублей, предоставив при этом ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта».
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство поддержало законопроект, разработанный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, ужесточающий наказание за фиктивное банкротство юридических лиц, но предложило обратить внимание и на физических лиц. Доработки, ужесточающие ответственность за неправомерные действия при банкротстве граждан, должны быть подготовлены ко второму чтению.