https://static.news.ru/photo/b1230204-5269-11ea-8882-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Ритейлер «Юлмарт» признан банкротом. Решение об этом было принято Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Признать НАО (непубличное акционерное общество) «Юлмарт» несостоятельным (банкротом), — цитирует документ «Невские новости».

Отмечается, что в отношении ретейлера начата процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Ранее компания находилась под процедурой наблюдения.

В октябре 2017 года главе компании Дмитрию Костыгину было предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным следствия, весной 2016-го Костыгин получил кредит в Сбербанке в размере одного миллиарда рублей, предоставив при этом ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта».

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство поддержало законопроект, разработанный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, ужесточающий наказание за фиктивное банкротство юридических лиц, но предложило обратить внимание и на физических лиц. Доработки, ужесточающие ответственность за неправомерные действия при банкротстве граждан, должны быть подготовлены ко второму чтению.